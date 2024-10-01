Galatasaray tarihinin en golcü sezon başlangıcını yaptı! - Galatasaray Haberleri

Galatasaray tarihinin en golcü sezon başlangıcını yaptı! - Galatasaray Haberleri

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Süper Lig'e hızlı giren ve altıda altı ile kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu egale eden Galatasaray, aynı zamanda en golcü dönemini geçiriyor.

İlk yedi haftada altı galibiyet ve bir beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, rakip filelere 23 gol gönderdi.

Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'a beşer, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya ise üçer gol atan sarı-kırmızılılar, Konyaspor ve Hatayspor ağlarına ise ikişer gol bırakmıştı. Yedi maçta atılan 23 gol, ilk yedi hafta itibariyle Galatasaray tarihinin en golcü sezonunu geçirdiği anlamına geliyor. 1998-99 sezonunun ilk yedi haftasında 22 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, 2009-10, 1994-95 ve 1987-88 sezonlarında aynı süreçte 21 gol kaydetmişti.

REKLAM Bu sezonki 23 gol ile 1959-60 sezonundan bu yana en golcü dönemini yaşatan Okan Buruk da rekorlarına devam ediyor. Geçen sezon 33 galibiyet ile bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kıran Galatasaray, aynı zamanda Okan Buruk'la en fazla puan toplayan ekip de olmuştu.

Buruk'lu Galatasaray geçen sezon 17 maç üst üste kazanarak kendisine ait üst üste kazanma rekorunu da geliştirmişti. Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk gören isim unvanını da taşıyor.