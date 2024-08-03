Galatasaray, Süper Kupa için Atatürk Olimpiyat Stadına hareket etti
Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.
Giriş: 03.08.2024 - 19:05 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:05
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nden kalkan otobüsle yola çıkan oyuncuları sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla uğurladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'na giden kafilede Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş de yer aldı.
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