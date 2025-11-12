Galatasaray 'sprint'le Avrupa'da zirvede!

UEFA ile organik bağı bulunan Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa kulüplerinin fiziksel verilerini analiz eden son raporunu yayımladı. Raporun en çarpıcı bulgusu, Galatasaray’ın Avrupa’da maç başına en fazla sprint atan takım olması oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon dört maçta üç galibiyet elde ederek dikkat çeken sarı-kırmızılılar, sahadaki temposuyla da rakiplerine fark attı. Galatasaray futbolcuları, bir maçta saatte 25 kilometre hızın üzerindeki sprint mesafesinde ortalama 218,6 metre kat etti.

REKLAM advertisement1

Bu performans, Galatasaray’ı Avrupa’nın zirvesine taşıdı. Sarı-kırmızılıları Portekiz’den Porto (209 m) ve İtalya’dan Atalanta (208 m) takip etti. Süper Lig ekiplerinden Göztepe (204 m) dördüncü, Trabzonspor (196 m) ise yedinci sırada yer aldı.

Üst üste üç sezondur Süper Lig şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Okan Buruk, ön alan baskısı ve adam adama markajı merkezine alan modern pres anlayışıyla Avrupa’da da dikkat çekiyor. CIES verileri, Galatasaray’ın sadece teknik beceriyle değil, yüksek efor ve atletizm gücüyle de fark yarattığını bir kez daha kanıtladı.