Galatasaray Sözleri: En yaratıcı, fanatik, anlamlı, kısa Galatasaray aşkı ile ilgili sözler

Galatasaray Sözleri: En yaratıcı, fanatik, anlamlı, kısa Galatasaray aşkı ile ilgili sözler

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başarılar, sadece yeşil sahalarda kazanılan maçlarla sınırlı değildir; aynı zamanda milyonlarca taraftarın kalbindeki yerini de simgeler. Galatasaray aşkı, kuşaktan kuşağa aktarılan, zaman ve mekan tanımayan bir tutkudur. İşte bu metinde, Galatasaray'ın eşsiz mirasını ve taraftarlarının bu büyük kulübe olan sarsılmaz aşkını ifade eden, yaratıcı ve anlamlı sözler yer almaktadır. Bu sözler, sarı-kırmızılı renklerin ne denli derin bir sevgi ve gurur kaynağı olduğunu göstermekte, Galatasaray'ın sadece bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurgulamaktadır. Bu yazımızda Galatasaray ile ilgili en yaratıcı, anlamlı, fanatik sözler…

En Güzel Galatasaray Sözleri

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Sen kükre Aslanım, kuşlar çatlasın.

Bir damla kırmızı, bir damla sarı, al sana tarihin anlamı..

Yollar uzun, dikenli, taşlı olsa da, bastığın yer hüzünle dolsa da, sel, çığ, ateş önünde her ne olsa da, Cim Bom Bomlular başı dik yürür.

İnsan doğmadan aşık olur mu? Biz olduk.1905’ten beri… Hem de tüm aşıklar tek bir yürek, tek bir kuvvet! Maşuk tek: şanlı GALATASARAY!!!

Varsın babadan kalmasın villa. Olmasın para ya da araba. Üzülme baba takma kafana, Galatasaraylı yaptın ya, o yeter bana.

Ben ömür boyu taraftarım! Ben Sarı-Kırmızıyım, ateş ve aslanım, elli bin sesin tek bir ağızdan takımının zaferi için verdiği tezahüratım, ben sonsuza dek saklanan her değerli an’ım. Ben Galatasaray’ım.

Galatasaray kazansan da, kazanmasan da her zaman beraberiz. Bu sevgi hiç bitmez!

Fanatik Galatasaray Sözleri Tarih gerçekleri biz tarihi yazarız. Galatasaray… REKLAM Ne bir heves ne bir tutku, Galatasaray sevgisi anlatılmaz bir duygu… Seyirci değil, Taraftar... Bayramda değil, Kara günde... Moda için değil, Forma için... Kupa için değil, Arma için... Hava için değil, Sevda için... 90 dakika değil, Ömür boyu... Yalanla değil, Kanıyla... GALATASARAY Şu garip dünyada anIaşıIamaz ömrümüz, Galatasaray’dan başkasını sevemez gönIümüz. Cimbom forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz. Galatasaraylılar ölür, Galatasaraylılık ölmez. Cimbom bom diyerek sana yüz koyduk, sarının yanına kırmızı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, cimbombom sen bizim her şeyimizsin.

Galatasaray Aşkı Sözleri 1905’te doğdu bizim aşkımız, sarı kırmızı renkte akar kanımız. ÖIene kadar hep yanındayız, haydi kükre AsIan hep biz buradayız. Biz Galatasaray Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet’in Galatasaraylı çocuklarıyız. REKLAM Herkes Galatasaraylı olacak diye bir şey yok. Çünkü bizim renklerimizi herkes taşıyamaz. Nasıl ki bu milletin tacıdır yıldızla ay, yüksel taa arşa şanlı Galatasaray… Adımız aslan, işimiz destan. Alayına isyan, ölümüne aslan. Bir sevgili istiyorum “SARI” kadar asil “kırmızı”kadar umut versin “sarı” dediğimde “kırmızı” desin gerisini koy gitsin.. Koydum sevinçlerimi önüme, baktım hepsi Galatasaray. Gönlümüzün sultanısın tek aşkımız Galatasaraysın. Dünyanın sevdiği hayvan aslan dünyanın sevdiği renkler sarı kırmızı dünyanın sevdiği takım Galatasaray. Bu sevda bitmez, Galatasaray! Millet sevgilisinin kolunda bağırsın seni seviyorum diye bizde sokakları inletelim tek aşk Galatasaray diye ! Bir gün herkes Galatasaraylı olmasın. Bırakın o ayrıcalık bizde kalsın! Galatasaray Sözleri (Kısa) Sen Türk ulusunu dünyaya tanıtmış tek takımsın. Galatasaray seninle gurur duyuyoruz… REKLAM Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar. Galatasaray sevgisi sınır tanımaz. Aslanlara teknik direktör gerekmez, onlar adresi bilirler. Kimler geldi kimler geçti sahalarımızdan kimler yedi kimler gollerimizi biz bu statların kralıyız bunu unutmayınız!!! Aslan kraldır, kral varken konuşmak kimseye yakışmaz. En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray!

Yaratıcı Galatasaray Sözleri Şereftir seni sevmek senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek yetmiyor ki stadılar kalbimiz senle çarpar layıksın bu sevgiye şanlı Galatasaray. Milyonlarca taraftarın yan yana, Bağırıyorlar hep beraber kol kola, Adınla takımınla taraftarınla, En büyük sensin Cimbombom! Şampiyon cimbombomum ne istersen iste benden istersen donatalım dört bir yanı bayraklarla istersen çınlatalım sokakları şarkılarla istersen eğlenelim davullarla zurnalarla …... Adında gururum saklı renklerinde cesaret sensiz olmaz Galatasaray REKLAM Yükseliyor sesimiz, ta ufuklara kadar. Şampiyonluk bekliyoruz, şanlı Galatasaray. Bundan büyük gurur yok, Cimbomlu olmak kadar. Sevgin hiç bitmeyecek, kıyamet gününe kadar. Kim olmaz ki cimbomun uğruna olmaz ki feda. 1905’ten beri seni sevdi bu kalp. Seninle birlikte ilerledik seninle birlikte atacak bu kalp. En büyük Galatasaray… Yükseliyor sesimiz… Ta ufuklara kadar… Şampiyonluk bekliyoruz… Şanlı Galatasaray… İlk aşkım, en büyük tutkum, ölümüne sevdiğim terk etmeyi asla düşünmediğim.... Tek kötü söz ettirmediğim... Sarı kırmızıdan başka renk bilmediğim… ”Galatasaray”dan vazgeçmediğim… Büyük bir tutkumsun benim.

Hiçbir söze gerek yok çünkü Galatasaray’dan başka tutulacak takım yok. Galatasaray'ım kalbim sende açtı seni sevdim gönül verdim beraber doğduk beraber ölürüz. Pençe atma aslanım kükresen yeter, üzülme Cimbomum üzeni göster. Ölüm varmış, korku varmış, bu dünyanın sonu varmış, bizim için yoktur tasa, kalbimde sen yaşadıkça, başarılar gelir geçer, asaletin bize yeter, öyle şeyler yaşattın ki, uğrunda ölmeye değer. Bir tek kupanın, tüm Avrupa’nın gelmiş ve gelecek bütün takımların destanlar yazan, zaferler yaratan uğruna canını koyan taraftarınla, tüm camianla en büyük sensin cimbombom Yetmiyor ki statlar kalbimiz senle çarpar, layıksın bu sevgiye şanlı Galatasaray…

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