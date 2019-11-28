28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Önce Süper Lig'de Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet ardından Club Brugge'le "Kazandık" denilen karşılaşmada gelen beraberlik golü Aslan'da moralleri alt üst etti...
Brugge maçında sergilenen futbola rağmen 90+2'de yenen gol ise teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekmişti. Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyuncularına sitem ederken, "Bu sene de böyle bir moda geçiriyoruz, son dakikada yeme modası" ifadelerini kullanmıştı.
'MODA' 1. HAFTADA BAŞLADI
İstatistiklere baktığımızda da Terim'in sözlerinde ne kadar haklı olduğu oraya çıktı. Galatasaray'ın özellikle son 15 dakikada oyundan düştüğü ve kalesini gole kapatamadığı görüldü. Ligin 1. haftasında 2-0 kaybedilen Denizli maçında uzatma bölümlerinde Rodallega'nın golüne engel olamayan Aslan, ikinci haftada 90+2'de gol yedi ve Konya'yla 1-1 berabere kaldı.
3. hafta 3-2 kazanılan Kayseri maçında yine uzatma bölümlerinde Umut Bulut sahneye çıkmıştı. 5. haftada Yeni Malatyasporlu Guilherme, 89'da ağları sallayarak maçın 1-1 bitmesini sağlamıştı.
LİGDE KAYBEDİLEN PUAN SAYISI 5
8. haftada Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle noktalanan maçta ise 84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt farkı 1'e indirmişti. 12. haftada 78. dakikada Gulbrandsen'in golüne engel olamayan Cimbom, Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.
Son olarak Club Brugge maçında 90+2'de kalesinde gol gören Aslan, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, UEFA Avrupa Ligi şansını da ateşe attı. Süper Lig'de ise 6 maçın son 15 dakikalarında yenen goller Galatasaray'a toplam 5 puan kaybettirdi.
İŞTE O MAÇLAR:
Denizlispor - Galatasaray: 2-0 (90+' Hugo Rodallega)
Galatasaray - Konyaspor: 1-1 (90+2' Jens Jonsson)
Kayserispor - Galatasaray: 3-2 (90+' Umut Bulut)
Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1-1 (89' Guilherme)
Galatasaray - Sivasspor: 3-2 (84' Erdoğan Yeşilyurt)
Galatasaray - Başakşehir: 0-1 (78' Fredrik Gulbrandsen)
Galatasaray - Club Brugge: 1-1 (90+2' Krepin Diatta)
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