Galatasaray, Michael Seri'yi yeniden kiralamak için Fulham'ı bekliyor. Bugün Premier Lig'e çıkma maçında Brentford ile karşılaşacak olan Londra ekibinin alacağı sonucun bu konuda belirleyici olacağı vurgulandı. Yıldız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılılarda 37 maça çıktı.

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