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Galatasaray, Sergio Oliveira transferini resmen duyurdu

Galatasaray, Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı transfer ettiğini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu için Porto'ya 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeneceği belirtilirken Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı da kaydedildi. Buna göre 30 yaşındaki yıldız sezon başına 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak

09.07.2022 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, Sergio Oliveira transferini resmen duyurdu

Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Porto'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.

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