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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Samsunspor deplasmanında: İşte Okan Buruk'un 11'i! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Samsunspor deplasmanında: İşte Okan Buruk'un 11'i!

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Reeder Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:43
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

        • 2

          Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarında gösterilecek. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

        • 3

          Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

        • 4

          Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

          İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

        • 5

          BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

          Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

          Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

          Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

        • 6

          FRANKOWSKI MAÇTA FORMA GİYEMEYCEK

          Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak.

          Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, bu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

          Galatasaray'da Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Elias Jelert de sakatlıkları nedeniyle bu maçta olmayacak.

        • 7

          DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

          Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.

        • 8

          64. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

          Galatasaray ile Samsunspor, yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek.

          Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

          Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.

        • 9

          İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:

        • 10

          Muslera

        • 11

          Sallai

        • 12

          Davinson Sanchez

        • 13

          Abdülkerim Bardakcı

        • 14

          Eren Elmalı

        • 15

          Torreira

        • 16

          Lemina

        • 17

          Gabriel Sara

        • 18

          Yunus Akgün

        • 19

          Barış Alper Yılmaz

        • 20

          Osimhen

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