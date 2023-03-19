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Galatasaray, Riva'dan toplamda 2,8 milyar TL kazanacak!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva'daki Düşler Vadisi Proje alanında düzenlenen sohbet toplantısında bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların projede toplamda 2,8 milyar lira kazanacağı belirtildi

Giriş: 19.03.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, Riva'dan toplamda 2,8 milyar TL kazanacak!
AA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yönetici ve üyeler, Riva'daki Düşler Vadisi Proje alanında düzenlenen sohbet toplantısında bir araya geldi.

Proje kapsamında toplam bin 330 villa yapılacağını dile getiren Yılmaz, projenin kalan kısmından 11 milyar gelir elde edileceğini ve Galatasaray'ın projenin kalanından 2.2 milyar lira tamamından ise 2.8 milyar lira kazanacağını söyledi.

Özbek, toplantı sırasında da yanında oturan eşi Mesude Özbek ile 50. evlilik yıl dönümünü kutladı.

Toplantı sonrasında ise Riva'daki Düşler Vadisi'ndeki sosyal tesisler gezildi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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