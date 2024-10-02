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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray RFS maçı için Riga'ya gitti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray RFS maçı için Riga'ya gitti

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak Galatasaray, bu maç için Riga'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:55
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        G.Saray RFS maçı için Riga'ya gitti
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        Daugava Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Riga'ya hareket etti.

        Havalimanına otobüsle gelen teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

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