Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray rekor için Bodrum karşısında! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray rekor için Bodrum karşısında!

        Süper Lig lideri Galatasaray, milli ara sonrası 13. hafta maçında Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 23 Kasım Cumartesi (yarın) oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde, lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray rekor için Bodrum karşısında!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.

        Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

        KAZANMASI HALİNDE İLKİ BAŞARACAK

        Galatasaray, Bodrum maçını kazanırsa önemli bir ilke imza atacak.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.

        ICARDI VE JAKOBS YOK

        Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlıkları sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak.

        GÖZLER OSIMHEN'DE

        Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gözler Victor Osimhen'in üzerinde olacak.

        Transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkati üzerine çekti.

        UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Tottenham'a karşı 2 kez fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'de de toplam 6 gol kaydetti.

        SANCHEZ CEZALI

        Ligin 12. haftasındaki Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kolombiyalı Davinson Sanchez, yokluğuyla sarı-kırmızılıları korkutuyor.

        REKLAM

        Bu sezon savunmadaki başarılı performansıyla dikkati çeken Kolombiyalı stoper, takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Sanchez'in oynamadığı maçlarda Beşiktaş 5-0, Young Boys'a da 3-2 ve 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, ayrıca ligdeki tek puan kaybını da 7. haftada Sanchez'in oynamadığı Kasımpaşa maçında yaşamıştı.

        EN FAZLA GOL ATAN TAKIM

        Galatasaray, 11 maçta attığı 32 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor.

        Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor ile Samsunspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş'a 2'şer ve Alanyaspor'a da 1 gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.

        DEPLASMAN REKORUNU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAK

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Bodrum FK karşılaşmasında deplasmanda seri galibiyet rekorunu geliştirmeye çalışacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, 9. haftada Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaşmıştı. "Cimbom" Bodrum'da bu rekorunu geliştirmeye çalışacak.

        BODRUM İLE İLK RANDEVU

        Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Sipay Bodrum FK, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Habertürk Anasayfa