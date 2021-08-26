Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Randers'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Danimarka ekibi karşısında tur için kazanmak zorunda. Tüm beraberliklerde karşılaşma uzatmaya gidecek. Aslan yenilirse Konferans Ligi gruplarına kalacak.

GALATASARAY - RANDERS

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Aleksei Kulbakov

SAAT: 21.00

YAYIN: D Smart Spor

GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Feghouli, Taylan, Kerem, Babel, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Berk, Yedlin, Mustafa Muhammed, Ömer, Emre Akbaba, Aytaç, Barış Alper, Emre Kılınç, Kaan Arslan, Yunus Akgün

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

RANDERS: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini ağırlayacak. Karşılaşma Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor.

Avrupa kupalarında oynadığı son üç maçı kaybetmeyen Galatasaray (1G 2B), 4+ maçlık yenilmezlik serisini en son 2012/13'te yakaladı (6 maç).

Deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçının birini kazanabilen Randers (1B 2M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (1-0 vs Sant Julia).

Ev sahibi olduğu son sekiz Avrupa kupası maçının birini kazanan Galatasaray (2B 5M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Hajduk Split'i 2-0 yenerek aldı (2020/21 Avrupa Ligi ön elemeleri).

Randers, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçı sahasında kazanamadığı dört çift ayaklı eleme turunda da turnuvaya veda etti.

Bu eşleşmenin ilk maçında Randers filelerini havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz'dan (2013 vs Schalke) bu yana Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turlarındaki iki karşılaşmada da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu olmak için sahaya çıkıyor.

TUR HESAPLARI

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Galatasaray, Avrupa Ligi play-off'unda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Danimarka ekibi Randers karşısında tur için kazanmak zorunda. Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için tüm beraberliklerde karşılaşma uzatmaya gidecek. Aslan yenilirse Konferans Ligi gruplarına kalacak.