Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Galatasaray-PSV Eindhoven maçı d-smart ve d-smart go'da yayınlanacak.

Eindhoven'da oynanan ilk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

PSV İLE 8. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.

TERİM'İN 11'İ

Galatasaray'ın PSV Eindhoven karşısında sahaya çıkacağı 11 şu şekilde:

Muslera-Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer - Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem - Muhammed, Barış.