Galatasaray Parma hazırlık maçı için geri sayım başladı. Süper Kupa öncesinde son hazırlık maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar İtalya Serie A takımlarından Parma ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray Parma hazırlık maçının tarihi ve saatine ilişkin tüm ayrıntılar...