Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda?

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Parma ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetiminde 5. hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan sarı kırmızılılar Süper Kupa maçı öncesinde son hazırlık maçına çıkıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için, "Galatasaray Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Parma hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 00:21 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray Parma hazırlık maçı için geri sayım başladı. Süper Kupa öncesinde son hazırlık maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar İtalya Serie A takımlarından Parma ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray Parma hazırlık maçının tarihi ve saatine ilişkin tüm ayrıntılar...

        • 2

          GALATASARAY - PARMA MAÇI NE ZAMAN?

          Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray-Parma maçı 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü 21.15'te başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray-Parma hazırlık maçı D Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Habertürk Anasayfa