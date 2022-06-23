Galatasaray, Okan Buruk'u duyurdu!

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi... Önceki gün Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerini fesheden sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'u da resmen duyurdu.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-kırmızılıların el sıkıştığı başarılı teknik direktör ile prosedürlerin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor...