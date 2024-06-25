Galatasaray, Oğuz Aydın'da beklemeye geçti!

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Galatasaray, Oğuz Aydın transferinde beklemeye geçti... Gelecek sezon yerli rotasyonunu hem nicelik hem nitelik olarak artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda ilk hedef, sezonun flaş oyuncularından olan Oğuz Aydın'dı.

Milli futbolcuyu yaklaşık bir senedir yakından takip eden sarı-kırmızılılar, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Alanyaspor ile temasa geçerken Oğuz Aydın'ı istediğini iletmişti.

Alanyaspor'un 5,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisine son olarak 4 milyon Euro'nun yanı sıra Halil Dervişoğlu'nun bonservisi teklifiyle yanıt veren sarı-kırmızılılar bu transferde frene bastı. REKLAM Ajax'ın da istediği oyuncuya Türkiye içinden de teklif gelirken mali açıdan titizlikle hareket eden Galatasaray, bu transferde 4 milyon Euro bonservis bedelinin üzerine çıkmak istemiyor.

Bir dönem Alanyaspor'u da çalıştıran Francesco Farioli de Oğuz Aydın'ın Ajax'a transfer edilmesini istiyor. Hollanda ekibi de Oğuz Aydın transferi konusunda Alanyaspor ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 35 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 13 gol atarken 7 golün de hazırlayıcısı oldu. Oğuz için yeni formül! Haberi Görüntüle Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı! Haberi Görüntüle