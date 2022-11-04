Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta açılış maçında konuk ettiği TOFAŞ'ı 90-76 yendi.
Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin 4. dakikasından sonra etkinliğini artıran sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 24-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Galatasaray, devre arasına 42-32 galip durumda girdi.
Dengeli geçen üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde tutan ev sahibi takım, üçüncü çeyreği 68-58'lik skorla kapattı. Son periyotta iyi savunma yapan Galatasaray Nef, 35. dakikada farkı 17 sayıya (79-62) kadar çıkardı. Kalan bölümde oyunun temposunu belirleyen Galatasaray, parkeden 90-76 galip ayrıldı.
Ligde 2 maçlık kazanamama hasretini sonlandıran Galatasaray, 6. maçında 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon ilk kez taraftarı önünde maç kazandı. TOFAŞ ise iyi başladığı sezonda 2. kez mağlup oldu.
Galatasaray'da 23 sayı, 7 asistle maçın en skoreri olan Howell Ennis, sarı-kırmızılı takımda en fazla sayı ürettiği maçını oynadı. Sarı-kırmızılılarda kaptan Göksenin Köksal 15 sayı, Bost 15 sayı, 8 asist, Caloiaro 13 sayı, 9 ribaunt, Sadık Emir Kabaca ise 13 sayı, 6 asistle galibiyete katkı verdi.
Bursa temsilcisinde ise Toure'nin 21 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Alper Özgök
Galatasaray Nef: Bost 15, Howell Ennis 23, Göksenin Köksal 15, Mahir Ağva, Sadık Emir Kabaca 13, Morgan 6, Yunus Emre Sonsırma 3, Angola 2, Caloiaro 13, Muhaymin Mustafa, Sinan Sağlam
TOFAŞ: Thompson 12, Berk İbrahim Uğurlu 2, Toure 21, Gray 14, Milaknis 3, Emre Tanışan 10, Tyler Ennis 12, Mustafa Kurtuldum, 2
1. Periyot: 24-12
Devre: 42-32
3. Periyot: 68-58
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!