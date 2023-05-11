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Galatasaray Nef başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic'i getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Nef, başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic'i getirdiğini açıkladı.

Giriş: 11.05.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Nef başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic'i getirdi
AA

Galatasaray Nef'te Andreas Pistiolis'ten boşalan başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, görevine son verilen Andreas Pistiolis'in yerine 53 yaşındaki Karadağlı Zvezdan Mitrovic'in getirildiği bildirildi.

Zvezdan Mitrovic ile 2022-2023 ve 2023-2024 yıllarını kapsayan sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni başantrenörümüz Zvezdan Mitrovic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor ve kendisine başarı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Karadağlı başantrenör, kariyerinde Khimki, Budivelnyk Kviv, Khimik, Azovmash Mariupol, AS Monaco ve ASVEL gibi takımları çalıştırdı.

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