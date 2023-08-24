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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Molde play-off rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman çıkacak? GS Molde rövanş maçı... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Molde play-off rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman çıkacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu rövanş maçında sahasında Norveç ekibi Molde'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu turun ilk karşılaşmasında rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, ikinci maçta berabere dahi kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran taraf olacak. İşte, Galatasaray Molde play-off rövanş maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:22
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        • 1

          Galatasaray Molde mücadelesi için heyecan şimdiden başlamış durumda. Son olarak 2019-2020 sezonunda devler liginde boy gösteren sarı kırmızılı temsilcimiz, 4 yıllık hasretine Molde karşısında son vermek istiyor. İşte, mücadelenin günü, saati, Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve daha fazlası hakkında bilgiler...

        • 2

          MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesine sahne olacak Galatasaray Molde maçı, 29 Ağustos Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.

          Zorlu karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.

        • 3

          GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

          Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

          Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.

        • 4

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

          Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Torreira, Olivieira, Yunus Akgün, Mertens, Icardi.

        • 5

          GALATASARAY MOLDE BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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