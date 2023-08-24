Galatasaray Molde play-off rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman çıkacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu rövanş maçında sahasında Norveç ekibi Molde'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu turun ilk karşılaşmasında rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, ikinci maçta berabere dahi kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran taraf olacak. İşte, Galatasaray Molde play-off rövanş maçı hakkında detaylar...
- 1
Galatasaray Molde mücadelesi için heyecan şimdiden başlamış durumda. Son olarak 2019-2020 sezonunda devler liginde boy gösteren sarı kırmızılı temsilcimiz, 4 yıllık hasretine Molde karşısında son vermek istiyor. İşte, mücadelenin günü, saati, Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve daha fazlası hakkında bilgiler...
- 2
MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesine sahne olacak Galatasaray Molde maçı, 29 Ağustos Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.
Zorlu karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.
- 3
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.
-
- 4
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Torreira, Olivieira, Yunus Akgün, Mertens, Icardi.
- 5
GALATASARAY MOLDE BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...