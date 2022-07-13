Galatasaray Mol Vidi maçı için geri sayım başlamış durumda. 2022-2023 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi 2. hazırlık maçında iyi oyun ve bol gol hedefliyor. Peki, Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?



GALATASARAY MOL VIDI MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı 13 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY MOL VIDI MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Mol Vidi maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray-Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)