Galatasaray'da transfer çalışmalarında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Bernard Mensah için bir süredir Kayserispor yönetimiyle pazarlık halinde olan sarı-kırmızılılar masadan kalktı. Ezeli rakibi Beşiktaş’ın kendilerinden daha iyi teklif sunduğunu öğrenen sarı-kırmızılı yönetim, açık arttırmaya dönen Mensah transferinden vazgeçti. Ganalı orta saha için belirledikleri fiyatın üzerine çıkamayacaklarını Kayserispor yönetimine ileten Cimbom, alternatif isimlere yöneldi.

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