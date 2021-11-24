Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi senenin ilk derbisi için sahasında ayarlayan Galatasaray, şimdi de UEFA Avrupa Ligi 5. hafta misafirini ağırlamaya hazırlanıyor.

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Biletleri 22 Kasım Pazartesi günü satışa çıkan Galatasaray - Marsilya maçı 25 Kasım Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı Kırmızılılar, zorlu karşılaşmaya Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda çıkacak. Alman hakem Tobias Stieler'ın yöneteceği Galatasaray-Marsilya maçı dijital yayın platformu EXXEN'den canlı yayınlanacak.