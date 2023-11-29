REKLAM advertisement1

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu beşinci maçında Manchester United'ı konuk edecek. Bu karşılaşmayı kazanması durumunda grup üçüncülüğünü garantileyecek olan sarı-kırmızılılar kasasını da dolduracak!

Geçen sezon yeniden ayağa kalkarak şampiyonluğa uzanan Galatasaray bu sezon mağazacılık ve maç günü gelirlerinde de rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı. Yeni sezonun ilk 4 ayında rekor gelir elde eden sarı-kırmızılı kulüp, Manchester United maçıyla birlikte kasasını doldurmak istiyor. REKLAM

Kapalı gişe oynanacak dev maç öncesi mağazalarda hazırlıklar tamamlandı. Üretimde olan 100. yıl forması dışında mevcut formalar, mağazalardaki yerini aldı ve satışa sunuldu. Icardi için altı parçalık tişört setinin yanı sıra biblo ve lamba ürünleri de çıkaran Galatasaray, maç günüyle birlikte rekor satış olmasını bekliyor.

Sarı-kırmızılıların, Manchester United maçında bir günlük gelir hedefinin 50 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Manchester United'ı yenmesi durumunda kasasına 2.8 milyon Euro'luk galibiyet primi de girecek ve sarı-kırmızılıların geliri 150 milyon TL'yi bulabilecek.