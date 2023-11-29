Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        34
        Galatasaray
        GS
        34
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray 150 milyonluk servet peşinde! Manchester United maçını kazanırsa... - Galatasaray haberleri - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Manchester United maçıyla 150 milyon liralık gelir elde edebilir!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci grup maçında bu akşam Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray bu gece itibarıyla 200 milyon liralık bir gelir elde edebilir. Hem gişe hem mağazacılıktan 150 milyon lirayı aşan bir gelir hedefleyen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibini yenmesi durumunda 2.8 milyon Euro'luk galibiyet priminin de sahibi olacak. Bu bonus ile Galatasaray'ın kasasına 150 milyon lira civarında bir para girecek

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 29.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        150 milyon liralık maç!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu beşinci maçında Manchester United'ı konuk edecek. Bu karşılaşmayı kazanması durumunda grup üçüncülüğünü garantileyecek olan sarı-kırmızılılar kasasını da dolduracak!

        Geçen sezon yeniden ayağa kalkarak şampiyonluğa uzanan Galatasaray bu sezon mağazacılık ve maç günü gelirlerinde de rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı. Yeni sezonun ilk 4 ayında rekor gelir elde eden sarı-kırmızılı kulüp, Manchester United maçıyla birlikte kasasını doldurmak istiyor.

        REKLAM

        Kapalı gişe oynanacak dev maç öncesi mağazalarda hazırlıklar tamamlandı. Üretimde olan 100. yıl forması dışında mevcut formalar, mağazalardaki yerini aldı ve satışa sunuldu. Icardi için altı parçalık tişört setinin yanı sıra biblo ve lamba ürünleri de çıkaran Galatasaray, maç günüyle birlikte rekor satış olmasını bekliyor.

        Sarı-kırmızılıların, Manchester United maçında bir günlük gelir hedefinin 50 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Manchester United'ı yenmesi durumunda kasasına 2.8 milyon Euro'luk galibiyet primi de girecek ve sarı-kırmızılıların geliri 150 milyon TL'yi bulabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Habertürk Anasayfa