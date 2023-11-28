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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - GS Şampiyonlar Ligi puan durumu - Futbol Haberleri

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacak

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirmeye çalışıyor... İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:16
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

        • 2

          A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor. Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

        • 3

          Sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

        • 4

          MANU'DA 7 EKSİK

          "Kırmızılar", İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamayacak. İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.

        • 5

          ZORLU ATMOSTER BEKLİYOR

          Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi. Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak. İngilizler'in "İstabul Cehennemi" olarak tanımladığı RAMS Park'ta ManU'yu zorlu bir atmosferin beklediğinin altı çizildi.

        • 6

          İSTANBUL'A KAYBETMEDİ

          Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki rekabette 4 maçı İngiltere'de, 3 müsabakayı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

        • 7

          MUHTEMEL 11

          Galatasaray'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak.

        • 8

          Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez, Manchester United maçında forma giyemeyecek. Kolombiyalı futbolcunun sol üst arka adale grubunda 2'nci derece zorlanma tespit edildi.

        • 9

          Stoperde Davinson Sanchez'in yokluğunda Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan'ın görev yapması bekleniyor. Okan Buruk, Kaan'ı orta sahada değerlendirmek isterse savunmanın merkezinde Nelsson yer alacak.

        • 10

          Sağ bekte Sacha Boey, solda ise Angelino forma giyecek.

        • 11

          Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'ya görev verecek.

        • 12

          Bu bölge için ayrıca Tanguy Ndombele ve Kaan Ayhan arasında tercih yapacak. Galatasaray'da sol kanatta Wilfried Zaha'nın yeri garanti gibi görünüyor.

        • 13

          Sağ tarafta ise Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz veya Tete forma giyecek.

        • 14

          Okan Buruk, forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu'na şans vermeyi düşünüyor.

        • 15

          İleri uçtaysa Mauro Icardi görev alacak.

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