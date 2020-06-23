Ligin 28. haftasında 3-1 öne geçtiği mücadelede Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, zirvenin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Maçı 10 kişi tamamlayan Aslan, 78 ve 90+12. dakikada Gaziantep FK'nın gollerine engel olamayınca 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Kaybedilen 2 puan, bu sezon son dakikalarda yaşanan ilk kayıp değildi.

Ligin henüz 2. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, 90+6. dakikada Jens Jonsson'un golüne engel olamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve sarı-kırmızılılar 2 puan kaybetti. 5. haftada Yeni Malatyaspor deplasmanında çıkan Galatasaray uzun süre önde götürdüğü karşılaşmanın son dakikalarında yine kalesinde gol gördü. 89. dakikada sarı-kırmızılı fileleri sarsan Guilherme, Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesini sağladı.

12. haftada Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray yine son 15 dakikalık dilimde gol yedi ancak bu kez 3 puan bıraktı. 78. dakikada Guldbrandsen, Başakşehir'e 3 puanı getiren golü atarken, sarı-kırmızılılar bu sezon 3. kez son 15 dakikada yediği golle puan kaybı yaşadı.

15. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü konuk eden Terim ve öğrencileri, 53. dakikada Feghouli'yle 1-0 öne geçerken 83. dakikada Belhanda'nın penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkarıp rahatladı. 3 puana kesin gözüyle bakılırken 88. dakikada İlhan Parlak penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi. 90+1'de Kitsiou skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Bu goller de sarı-kırmızılılara pahalıya patladı ve Galatasaray zirvenin 9 puan gerisinde kaldı.

Gaziantep FK karşısında 66. dakikada Feghouli'nin golüyle 3-1 öne geçen Galatasaray, 78. dakikada Twumasi'nin golüne engel olamayınca konuk ekip puan için ümitlendi. Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken hakem Alper Ulusoy, endirekt serbest vuruş sonrasında Sekidika'nın rakibine müdahalesinde beyaz noktayı gösterdi. 90+12. dakikada topun başına geçen Maxim, skoru 3-3'e getirdi ve Galatasaray bu sezon son dakikalarda 5. kez puan kaybı yaşadı. Galatasaray, sezonun bitimine 8 hafta kala zirvenin 8 puan gerisine düştü.