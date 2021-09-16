UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri ve maçlarının tarihi belli oldu. Sarı Kırmızılıların E Grubu mücadelesi bu hafta Lazio ile çıkacağı ilk maçla başlıyor. İşte Galatasaray - Lazio maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda ev sahipliği yapacağı karşılaşma dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Lazio maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray-Lazio

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray