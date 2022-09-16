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Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe oturdu!

Sahasında lider Konyaspor'u yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

16.09.2022 - 22:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar 58 hafta sonra puan tablosunun en üst sırasına yerleşti.

  • Nef Stadı'nda 46 bin 925 seyirci önünde oynanan maça golle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk dakikada Sergio Oliveira'nın ağları havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Kısa sürede oyunda dengeyi kuran ve ataklar gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım, 15. dakikada Endri Çekici'nin uzaktan şutunda golü buldu ve skora dengeyi getirdi. Beraberlik golünden sonra da etkili oynayan taraf oldu. 

  • Endri Çekici, Amir Hadziahmetovic ve Soner Dikmen ile gol yaklaşan Konyaspor ancak hem kaleci Fernando Muslera hem de direkleri geçemedi. Ev sahibi Galatasaray da ilk dakikada attığı gol haricinde tehlikeli sayılabilecek bir pozisyon geliştiremeyince devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

  • Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Rakibinin daha çok defansta kaldığı ikinci yarıda aradığı golü 81. dakikada Francisco Calvo'nun kendi kalesine atmasıyla bulan sarı-kırmızılılar, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı.

  • Bu sonuçla ligde 5. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Haftaya 14 puanla lider giren Arabam.com Konyaspor ise bu sezon ilk kez mağlup oldu ve koltuğunu kaybetti.

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