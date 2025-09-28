Galatasaray - Liverpool maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray'ın Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci haftada Liverpool'u konuk edecek.
30 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak Galatasaray-Liverpool maçının hakemi de belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynayacağı karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Clement Turpin'ın yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:
-Fenerbahçe 1-1 Manchester United (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi)
-Türkiye 1-2 Hollanda (2024 Avrupa Şampiyonası)
- Başakşehir 1-2 Sevilla / 16.08.2017 (UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu)
- Fenerbahçe 1-0 Braga / 10.03.2016 (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)
- Lazio 0-0 Trabzonspor / 12.12.2013 (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)
- Türkiye 2-1 Kazakistan / 02.09.2011 (Avrupa Şampiyonası elemeleri)
- Türkiye U17 6-1 Çekya U17
- Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17