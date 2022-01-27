Galatasaray bu sezon öne geçtiği maçlarda 21 puan kaybetti. Sarı kırmızılılar son olarak öne geçtiği maçta sahasında Trabzonspor’a 2-1 yenilmişti. Başkan Burak Elmas bu durumu takımda lider bir oyuncunun olmamasına bağladı. Habertürk TV’den Ayhan Şensoy'a konuşan Elmas, "Takım gol yediğinde ya da bir oyuncu hata yaptığında moral olarak çabuk çöküyor. Genç bir takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Bize lider bir oyuncu lazım" dedi.

Burak Elmas ara transfer döneminde takıma takviye yaparken bu kritere dikkat edeceklerini söyledi.

Galatasaray başkanı Elmas, "Takıma saha içinde liderlik edecek, düştüğünde ayağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde böyle bir oyuncu almak istiyoruz. Ancak bulmak kolay olmuyor. Özellikle orta sahaya lider ruhlu bir takviye yapmak istiyoruz’" şeklinde konuştu.