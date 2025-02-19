Galatasaray, Lemina'yla kendine geldi!

4-1’lik AZ yenilgisinin ardından Rize maçına da üçlü savunma kurgusuyla çıkan Galatasaray 45 dakikada sınıfta kaldı.

Okan Buruk kötü futbol sonrasında yaptığı hamlelerle dizilimi de değiştirdi ve dörtlü savunmaya döndü.

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Roland Sallai ve Eren Elmalı’nın ardından 60. dakikada dahil olan Mario Lemina oyunun gidişatını da değiştirdi.

Bulduğu kısıtlı sürede herkesten daha fazla kilit pas atan Gabonlu futbolcu Galatasaray’a çeki düzen veren isim oldu. İlk 45 dakikayı isabetli şut çekemeden tamamlayan sarı-kırmızılılarda Lemina son dakikalarda bir de asist yaptı. Mücadelenin ardından konuşan İlhan Palut, Lemina’nın maçın gidişatını değiştirdiğini söylerken Okan Buruk da Gabonlu futbolcuya dikkat çekti.

Henüz hazır olmadığı için kısıtlı süre alan Lemina’nın oyunu 180 derece değiştirmesi dizilime dair soru işaretlerini de doğurdu. Tottenham maçındaki 3-4-1-2’yi ‘Tadı damağımızda kaldı’ diyerek özetleyen Buruk, Fenerbahçe maçında dörtlü savunmaya dönebilir. UEFA listesine yazılamayan oyuncular nedeniyle AZ karşılaşmasına ise yine üçlü-dörtlü karışık hibrit dizilimle devam edilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılıların derbiyle birlikte Mertens’in kulübeye geçeceği bir üçlü orta saha kurgusuna dönebileceği konuşuluyor.