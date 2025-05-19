GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunda şampiyonluğunu 18 Mayıs 2025’te Kayserispor galibiyetiyle garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre, Süper Lig şampiyonuna kupa, ligin son müsabakasının ardından veriliyor. Bu doğrultuda, Galatasaray’ın kupa töreninin 1 Haziran 2025 Pazar günü, ligin 38. haftasında oynanacak Başakşehir maçından sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta yapılması bekleniyor. Galatasaray’ın Yenikapı Meydanı’nda bir kutlama için plan yaptığı da iddialar arasında yer alıyor. Ancak kutlama hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.