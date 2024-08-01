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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:55
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        Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, Dursun Özbek'in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Metin Öztürk, Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu ve Can Natan da yer aldı.

        Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Özbek'e üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını, Özbek ise Hacıosmanoğlu'na Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısı ve üzerinde isminin yazılı olduğu yeni sezon Galatasaray parçalı formasını hediye etti.

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