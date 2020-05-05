Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, " Galatasaray tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan, eski başkanlarımızdan Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının sekizinci yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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