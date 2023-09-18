2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasına sahne olacak Galatasaray Kopenhag maçı için artık nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen karşılaşma temsilcimiz Galatasaray, konuk ekip Kopenhag karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, merakla beklenen Galatasaray Kopenhag maçı ile ilgili detaylar...