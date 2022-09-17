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Galatasaray - Konyaspor maçının yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında lider Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 59. saniyede Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçerken galibiyet golü 82'de geldi: Icardi'den önce topa dokunan Calvo kendi ağlarını havalandırdı. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, 58 hafta sonra liderliğe yükseldi. Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını yorumladı

17.09.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Konyaspor’un ilk altı maçının üçü 1-0, ikisi 0-0 bitmişti düne kadar. Bir karakterleri var, kalelerini bu denli kapatabilmelerinin bir sebebi var: Takım halinde doğru duruyorlar, çok fazla pozisyon vermiyorlar. Dün Galatasaray’a karşı da 75 dakika boyunca oyunlarından hiç taviz vermediler, özellikle sarı-kırmızılıların tempoyu yükseltmek istediği bölümlerde akıllıca düşürdüler vitesi. 

  • Bence Konya’nın iki sezondur bu tip maçlarda yaptığı en kritik iş, büyük rakiplerine tempoyu artırma fırsatı vermemeleri. Dün de 70’lere kadar yine maçın vitesini düşük tutmayı başardılar ancak Okan Hoca’nın doğru değişiklikleriyle avantajı ele geçirdi Galatasaray.

  • Yusuf Demir oyuna sağ iç olarak girdi, Okan Hoca bu değişiklik sonrası sol içe Sergio Oliveira’yı gönderdi. Cekici sakatlığı sonrası sağ açık olarak oyuna giren Cebrail, dün sahada kaldığı süre boyunca Konya’nın zayıf halkasıydı. Orayı zorlamak istedi Galatasaraylılar. Nitekim son 20’de de neredeyse tüm fırsatları soldan buldular.

  • Yine Cebrail’in karşısına Dubois’yı sokmak da doğru bir hamleydi. Gerçi gol olduğunda Cebrail oyundan çıkmıştı ama Dubois soldan yaptığı bindirmeyle yaptı asisti.

  • ERMAN TOROĞLU: Maçın 70'ten sonra ne olacağı önemliydi. Çünkü ayakta hangi takım daha fazla kalacaktı. Buruk, arka arkaya yedek oyuncuları sokunca Galatasaray son dakikalarda daha diri gözüktü. Konyaspor 1. dakikada golü yiyince aslında psikolojik olarak rahatladı. Çünkü gol yememe baskısı takımlar üzerinde sıkıntı yaratır. Gereksiz yere gerginlikler oldu. Bunun sebebi otomatikman hakemdi. Böyle bir maça hakim olamıyorsan hakem değilsin. 

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