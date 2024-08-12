Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla 16 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.