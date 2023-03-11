AA

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maça depremzedeler yararına özel formayla çıktı. Kasımpaşa müsabakasında siyah renkli ve önünde "Birlikte 1905" yazan formayla mücadele eden sarı-kırmızılı takım, bu formanın satışından elde edilecek geliri depremzedeler yararına kullanacak.

Galatasaray Kulübü, ayrıca maçın tüm gelirini de depremden etkilenenlere harcayacak. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular maç öncesi ısınmaya "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

Tribünlerde beraberlik mesajları Galatasaray taraftarları, depremlerin yaralarının 85 milyonlu tek yürek olarak sarabileceğinin mesajını verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük yıkımın yaşandığı 11 ilin adlarını pankartla tribüne astı.

Taraftarlar, kale arkalarına ayrıca "Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar", "Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte" ile "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek" yazılı pankartlar yerleştirdi.

Ev sahibi ekip taraftarları, depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncuları için de pankart astı.

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