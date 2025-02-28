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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

        Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:56
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        Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. ve son maçında dün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'e döndü.

        Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

        Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

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