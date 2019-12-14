14 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da takım kaptanları Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, birlikte yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu. 3 yıldızın sözleri şöyle:
SELÇUK İNAN: BUNDAN KÖTÜSÜNÜ DE GÖRDÜM
"Takım olarak çok yaşadığımız bir durum değil ama bundan kötüsünü de gördüm Galatasaray'da. Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor ama kesin bir şey var, kötü durumdayız. Oyuncu grubu olarak sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Biz Galatasaray'da asla pes etmedik. Taraftarlarımızdan bu durumu yaşattığımız için, hem ligdeki durum, hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki durum bize yakışmıyor, özür diliyoruz. Bunu düzeltecek olan da biz oyuncu grubuyuz. Galatasaray'ı layık olan yere taşıyacağız, bundan emin olsun taraftarlar."
MUSLERA: BU DURUMDAN ÇIKARIZ
"Biz burada daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız."
RYAN DONK: 5 DAKİKADA BÖYLE MAÇ VERİLMEZ
"Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!