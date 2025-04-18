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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, kalesine duvar ördü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, kalesine duvar ördü!

        Galatasaray, Bodrum FK mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de bu sezon 11. kez gol yemeden maçı tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 22:24 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:24
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        Galatasaray, kalesine duvar ördü!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaştı.

        Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve puanını 77'ye çıkardı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana yükseltti.

        Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig'de bu sezon üst üste 2, toplamda da 11. kez kalesini gole kapadı.

        Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 30 müsabakada kalesinde 27 gol gördü.

        Aslan ayrıca ligde sahasında art arda 5. maçta da gol yemedi.

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