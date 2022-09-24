Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'u konuk ediyor.
GALATASARAY - İSTANBULSPOR
SAAT: 19.00
YAYIN: spor SMART
STAT: Nef
GALATASARAY: Okan, Boey, Metehan, Abdülkerim, Dubois, Van Aanholt, Midtsjö, Baran, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Icardi
YEDEKLER: Atakan, Emre, Gomis, Oliveira, Zeki, Beknaz, Halim, Berk, Eren, Arda, Caner, Ali Turap
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
İSTANBULSPOR: Jensen, Demeaco, Oğuzhan, Mehremic, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ebert, Dijlan Aydın, Kristal Abazaj, Raymond Owusu, Sindrit Guri
YEDEKLER: Alp, Kağan, Ologo, Melih, Duhan, Yusuf, Muammer, Rroca, Aldin, Emir, İbrahim
TEKNİK DİREKTÖR: Osman Zeki Korkmaz
Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alarak 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerinin adaptasyonu ve kondisyon kazanması için milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor.
BİLETLER TÜKENDİ
Karşılaşma için satışa çıkan biletler tükenirken, kombine bilet sahiplerinin de ilgi göstermesiyle müsabakayı 30 binin üzerinde taraftarın izlemesi bekleniyor.
İSTANBULSPOR DA SON ÜÇ MAÇI KAYBETMEDİ
Ligin ilk üç haftasını puansız ve gol atamadan geçen İstanbulspor, 5, 6 ve 7. haftalarda ise yenilgi almadı. Alanyaspor mücadelesiyle galibiyetle tanışan sarı-siyahlılar sonrasında Sivasspor'la berabere kaldı; Beşiktaş'la da yenişemedi: 2-2.
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