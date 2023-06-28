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Galatasaray'ın stat isim sponsoru Rams Global oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray'ımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz”

SPONSORLUK BEDELİ 7.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Rams Global ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının detayları da belli olmaya başladı. Rams Global'in sponsorluk bedeli olarak sarı-kırmızılı kulübe 7.5 milyon Euro + KDV ödeyeceği ifade edildi.

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