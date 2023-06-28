Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru Rams Global oldu

Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için Rams Global şirketi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Giriş: 28.06.2023 - 20:36 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru Rams Global oldu
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın stat isim sponsoru Rams Global oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray'ımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz”

SPONSORLUK BEDELİ 7.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Rams Global ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının detayları da belli olmaya başladı. Rams Global'in sponsorluk bedeli olarak sarı-kırmızılı kulübe 7.5 milyon Euro + KDV ödeyeceği ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
Boğaziçi Üniversitesi 200 sıra yükseldi
Boğaziçi Üniversitesi 200 sıra yükseldi
YTP Personel Daire Başkanı trafik kurbanı
YTP Personel Daire Başkanı trafik kurbanı
Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı
Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.