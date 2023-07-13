Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu!

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Stat isim sponsorluğu için Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzalayan Galatasaray'da stadın yeni adı da belli oldu.

Beş yıllığına Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin isim sponsoru olan Rams Global, sosyal medya hesabı üzerinden bir anket ile stadın yeni adını taraftara sordu.

145 bini aşkın kişinin oy kullandığı ankette taraftarlara "Rams Stadyumu" ve "Rams Park" olmak üzere iki seçenek sunuldu.

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Ankete katılan kişilerin çoğunluğunun tercihi Rams Park'tan yana oldu. 145 bin kişinin yüzde 75'i yani yaklaşık 108 bin kişi, Rams Park yönünde oy kullandı. Böylece Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yeni adı Rams Park oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, stat isim sponsorluğu için 2023-2024 sezonundan başlamak üzere Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirilmişti.

YILLIK 213 MİLYON 600 BİN TL GELİR ELDE EDİLECEK

Açıklamada 2023-2024 futbol sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedelinin 213 milyon 600 bin lira artı KDV olarak belirlendiği aktarılarak, şöyle denildi:

"Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 sezonu stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin lira artı KDV'nin yüzde 36'sı olan 77 milyon 420 bin lira artı KDV Galatasaray Spor Kulübüne, yüzde 64'ü olan 136 milyon 180 bin lira artı KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır."