UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda katılacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın Avrupa maçlarının tarihi taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Galatasaray'ın 2. ön eleme maçları ne zaman?" İşte detaylar...