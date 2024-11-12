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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'ın rakibi Wolfsburg - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın rakibi Wolfsburg

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Petrol Ofisi, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 13 Kasım Çarşamba günü (yarın) Alman ekibi Wolfsburg'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:04
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        Galatasaray'ın rakibi Wolfsburg
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        Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 13 Kasım Çarşamba günü (yarın) Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

        İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı karşılaşmada Iragartze Fernandez Esesumaga ile Rocio Puente Pino yardımcı hakem olarak görev alacak.

        Gruptaki ilk maçında Lyon'a deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ikinci mücadelesinde ise sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti.

        Alman ekibi Wolfsburg ise ilk maçında deplasmanda Roma'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise sahasında Lyon'a 2-0 yenildi.

        Grupta puanı bulunmayan iki takımdan Wolfsburg üçüncü, Galatasaray Petrol Ofisi ise dördüncü sırada yer alıyor.

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