UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split'i eleyen Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu.

Hollanda'da oynanan Willem II - Rangers maçında İskoç temsilcisi, 4-0'la güle oynaya tur atladı. Rangers'a galibiyeti getiren golleri Tavernier(p),Kent, Helander ve Goldson kaydetti.

Rangers, bu sonuçla temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi oldu. Aslan, Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.