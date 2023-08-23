Galatasaray'ın rakibi Molde'nin dikkat çeken özellikleri

Geçen sezon kendi liginde şampiyon olan Molde, bu sezon 19. maç oynadı. Geriden oyun kuran ve sakin oynayan bir ekip olarak dikkat çeken Norveç ekibi 25.5 milyon euroluk kadro değerine sahip.

Bu sezon Norveç Liginde 19 maça çıkan Molde, 10 galibiyet 5 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Kendi liglerinde liderin 10 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.