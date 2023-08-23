Galatasaray'ın rakibi Molde'nin dikkat çeken özellikleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off turunda karşılaşacağı rakibi Molde'nin tehlikeli yönlerini, dikkat çeken oyuncularını, istatistiklerini ve planlarını sizler için hazırladık. İşte tüm detaylar...
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Geçen sezon kendi liginde şampiyon olan Molde, bu sezon 19. maç oynadı. Geriden oyun kuran ve sakin oynayan bir ekip olarak dikkat çeken Norveç ekibi 25.5 milyon euroluk kadro değerine sahip.
Bu sezon Norveç Liginde 19 maça çıkan Molde, 10 galibiyet 5 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Kendi liglerinde liderin 10 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.
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Takım presini seven bir teknik adam olan Erling Moe, kulüpte 4. sezonunu geçiriyor. Moe, daha önce Solskjaer'in yardımcılığını yapmıştı.
Molde, hücumda 3-5-2 veya 3-5-1-1 şeklinde sahaya diziliyor. Defansta ise 5-3-2 şeklinde rakipleri karşılıyor. Hücum presi seven bir takım olan Molde, oyun iştahını eline aldığında sahada basmadık yer bırakmayan oyunculara sahip bir ekip. Geriden oyun kurmayı sıkça denemelerine rağmen pas hatalarına açık.
Kontrataktan ziyade set hücumları tercih eden bir takım. Oldukça düşük yüzdeyle kontratak tercih eden Norveç ekibi, bu yöntemle de tehlike yaratabileceğini gösterdi.
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Merkezde oynayan "8" numaralı Sivert Mannsverk, oyun kurulumu ve pas dağıtımında önemli rol oynuyor.
Molde'nin sonraki satışından en fazla bonservis beklediği oyuncu olarak görülüyor. Takımın hücumunda yönlendirici konumunda yer alıyor.
Torreira'nın oynaması, oyuncu ile eşleşip o mücadelede takımımız için bir artı olacaktı fakat Lucas Torreira, cezası sebebiyle eşleşmenin ilk ayağında forma giyemeyecek.
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Galatasaray, Torreira'nın eksikliğini Zalgiris ve Olimpija maçlarında hisetti. Ortadan verilen açık alanlarda rakiplerin cepheden hücumları, temsilcimizin kalesinde tehlikeli pozisyonlara neden olmuştu.
Galatasaray, aynı benzer atak girişimlerinde bulunan Molde ile karşılaşacak. Bu sebepten Okan Buruk'un orta sahada kullanacağı isimlerin yapacağı top çalmalar ve sahipsiz topları kazandıktan sonra dağıtımları kritik önem taşıyor.
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Sol bek Kristoffer Haugen ve sol kanatta Emil Breivik birbirlerine çok yakın oynayan uyumlu bir ikili olarak göze çarpıyor.
Breivik, şu an takımın en çok asist yapan oyuncusu konumunda.(5)
Sacha Boey'e bu tarafta büyük iş düşeceğinden dolayı Okan Buruk, Boey'in ofansif yönüne daha az ihtiyaç duyacaktır.
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Eski takımına karşı oynayacak olan Martin Linnes gibi dinamik bir bek, Dubois gibi geri dönüşlerde ağır kalabilecek beklere problem yaratabilir.
Bu yüzden Angelino'nun defans katkısı da bu mücadelede belirleyici olacak.
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Hücumda başta Ola Brynhildsen olmak üzere Kristan Eriksen, Eric Kitolano ve Magnus Eikrem isimleri dikkat çekiyor.
Ceza sahası içerisinde tehlikeli yaratabilen bu isimlerden Ola Brynhildsen, bu sezon takımının en golcü ismi konumunda.(22 maçta 10G,2A)
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25 numaralı Anders Hagelskjaer, takımın savunma ve saha içi lideri diyebiliriz. Takım arkadaşlarının doğru pozisyon almasında yönlendirme görevini üstleniyor.
Geri 3'lünün tam ortasında oynayan oyuncu 26 yaşında, 1.92 boyunda ve sol ayaklı bir stoper olarak Galatasaray hücumlarını durdurmaya çalışacak.
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Duran toplarda arka direk, ön direk veya ceza sahasının yay bölgesine çıkartılan toplara gelişine dokunuşlarla etkili olmaya çalışan Molde, 3 fizikli savunma oyuncusunu duran toplarda değerlendirmeye çalışan bir takım.
Maç başı en çok kaleyi yoklayan oyuncuları Ola Brynhildsen, Niklas Ødegård ve Magnus Grødem olarak gözümüze çarpıyor.
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