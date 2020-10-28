Yaz transfer döneminde beklenen transferleri yapmayan Galatasaray'da yönetim, Fatih Terim'in gönlünü ocak ayında almayı planlıyor. Onyekuru ve Seri ise Galatasaray'a dönmek için gün sayıyor!
Galatasaray'da patlak veren yönetim - Fatih Terim krizi, önceki gün Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen zirveyle tatlıya bağlandı. Yönetim, kırgın olan Fatih Terim'in gönlünü, yaz transfer döneminde yapmadığı takviyelerle almayı planlıyor.
Transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılı idarecilerin hedefindeki ilk iki isim ise tanıdık! Monaco'da forma şansı bulamayan Henry Onyekuru ve Fulham'da Premier Lig kadrosuna dahil edilmeyen Jean-Michael Seri, Galatasaray'ın transferdeki ilk iki adayı.
Yaz transfer dönemi boyunca orta saha transferi beklenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Seri'nin adını vermiş ve transfere dair ilk kez konuşmuştu.
Fulham, bonservisiyle göndermek istediği Seri'yi Premier Lig kadrosuna dahil etmeyince Galatasaray'a da fırsat doğdu.
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