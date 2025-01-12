Galatasaray'ın müthiş serisi devam ediyor!

2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında oynadığı İsviçre temsilcisi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra 16’sını Süper Lig, 6’sı Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 müsabakada, 17 galibiyet elde ederken, 6 kez de berabere kaldı.