Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek adına çalışmalar başlamış durumda. Lucas Torreira'nın Milan ile sezon sonu için söz kesmesi, sarı-kırmızılıları harekete geçirdi. Galatasaray, tecrübeli orta sahayı 15 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmezken Milan'ın bu meblağı ödemeyi kabul ettiği de belirtiliyor. Bu bölge için kolları sıvayan sarı-kırmızılıların yol haritası da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

FİZİKSEL AÇIDAN DAHA FARKLI BİR PROFİL HEDEFLENİYOR Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'dan sonra bu bölgeye fiziksel açıdan daha uzun ve kalıplı bir oyuncu transfer etmek istiyor. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda bu bölgede alan kaplayacak oyunculara bakan Galatasaray'ın diğer bir kriteri ise bonservis yatırımının geri dönüşünü alabilmek...

AMAÇ BONSERVİS YATIRIMININ KARŞILIĞINI GERİ ALABİLMEK Son dönemde cazibe merkezi haline gelen Galatasaray, bu bölgeye yaşça genç ancak tecrübesi yüksek oyuncular arıyor. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray kariyerinin ardından satışı zorlaşacak yaş aralığında oyuncu transfer etmeye sıcak bakmıyor.

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